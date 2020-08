A Secretaria de Saúde divulgou, na madrugada deste domingo (23), a oitava morte por Covid-19 em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A vítima foi um homem de 56 anos de idade, sem comorbidades, que esteve internado durante 10 dias na enfermaria clínica e UTI da Santa Casa de Caridade da cidade. O segundo óbito notificado em menos de 24 horas. O contador deixou esposa e uma filha de 10 anos.

No momento Uruguaiana registra 498 casos confirmados de coronavírus, sendo 135 ativos, além de 170 pacientes em isolamento domiciliar monitorado por síndromes gripais. O município testou até agora 8.382 pessoas.

No sábado (22), o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca dos 3 mil mortos por Covid-19. Com a contabilização de mais 53 vítimas, a atualização da Secretaria Estadual da Saúde apontou que o total de óbitos relacionados ao coronavírus no Estado chegou a 3.046.