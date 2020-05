Rio Grande do Sul Usuários da Farmácia do Estado poderão agendar por telefone a entrega de documentos

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Agendamento da entrega de documentos nas farmácias do Estado está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Foto: Ascom SES Agendamento da entrega de documentos nas farmácias do Estado está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. (Foto: Ascom SES) Foto: Ascom SES

A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado estabeleceu um novo canal de comunicação com os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) que necessitem abrir processo para retirada de medicamentos ou reavaliação periódica dos documentos que certificam que a pessoa precisa do tratamento (receitas e laudos médicos).

Desde terça-feira (12), o telefone (51) 98405-1939 está disponível (de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h) para agendar o atendimento de entrega de documentos relativos aos tratamentos que ainda não foram contemplados com o agendamento online pela plataforma digital ou para as pessoas que não têm acesso à internet.

“Esse novo serviço da farmácia diminuirá ainda mais possíveis aglomerações e aumentará a segurança sanitária para o controle da Covid-19”, explicou o farmacêutico responsável técnico pela Farmácia do Estado, Lucas Balsanelli Souza. “O usuário precisa chegar apenas cinco minutos antes do horário marcado e é atendido em seguida.”

Para a dispensação dos medicamentos permanece o processo normal, com distanciamento mínimo entre as pessoas na fila e restrição da capacidade no espaço interno da farmácia.

Em outros municípios do Estado também foram disponibilizadas linhas telefônicas para agendamento de entregas de documentos, tanto para a abertura quanto para a reavaliação de processos administrativos. A Coordenação de Política de Assistência Farmacêutica, da SES (Secretaria da Saúde), garantiu essa possibilidade por meio de nota técnica aos municípios que quiseram aderir ao agendamento.

Farmácias do Estado que oferecem agendamento por telefone:

Porto Alegre

Avenida Borges de Medeiros, 546, Centro Histórico

De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Telefone: (51) 3901-1000

Agendamento de entrega de documentos: (51) 98405-1939, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Santo Ângelo

Avenida Brasil, 351

Agendamento de entrega de documentos: (53) 3240-5252, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h.

Soledade

Rua Benjamin Constant, 67

Agendamento de entrega de documentos: (54) 3381-1146, disponível de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Jacuizinho

Avenida Dona Wanda, 255

Agendamento de entrega de documentos: (55) 3629-1102, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Cruz Alta

Rua Pinheiro Machado, 1437/sala 2

Agendamento de entrega de documentos: (55) 3322-7927, de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h.

Serafina Corrêa

Rua Costa e Silva, 639

Agendamento de entrega de documentos: (54) 3444-1330, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Fortaleza dos Valos

Rua 8 de Dezembro, 102

Agendamento de entrega de documentos: (55) 3328-1133, de segunda a sexta-feira, das 15h30 às 17h.

Salto do Jacuí

Rua Jose Napoleão Pereira, 40

Agendamento de entrega de documentos: (55) 3327-2468, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

