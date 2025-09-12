Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025
De segunda a sexta-feira, as atividades acontecem das 14h às 19h, e nos finais de semana, das 11h às 19h.Foto: Cristine Rochol/PMPA
Aplicação de vacina contra a gripe, entrega de materiais informativos e distribuição de preservativos estão entre os serviços que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece no estande do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A programação vai até 21 de setembro, no Parque Harmonia. O espaço pode ser acessado pelo pórtico do setor A, número 1 do mapa, na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, próximo ao prédio do Tribunal Regional Federal.
De segunda a sexta-feira, as atividades acontecem das 14h às 19h, e nos finais de semana, das 11h às 19h. No local, o público tem acesso ainda a autotestes de HIV e gel lubrificante. Também há rodas de conversa e aconselhamento para esclarecer dúvidas sobre prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e outros temas de saúde.
A programação inclui orientações de saúde para a pessoa idosa, como a prevenção de quedas e acidentes no domicílio, e a distribuição de estatuto com os direitos desse público. Entre os cuidados da casa segura estão evitar tapetes ou escolher antiderrapantes, evitar objetos e fios soltos no chão, instalar barras de apoio ou corrimãos no box e próximo ao vaso sanitário e preferir armários e utensílios de fácil alcance e manuseio.
“A queda da pessoa idosa pode provocar fraturas, geralmente de fêmur ou quadril, que ocasionam hospitalização e podem resultar inclusive em óbito”, diz a coordenadora da Política de Saúde da Pessoa Idosa da SMS, Clésia Ziemann. As quedas são a maior causa externa de morte em idosos.
Confira o calendário de serviços para os próximos dias:
– Sábado (13): Orientações gerais em saúde, vacinação contra a gripe, rodas de conversa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.
– Domingo (14): Orientações gerais em saúde, vacinação contra a gripe, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.
– Segunda-feira (15): Orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.
– Terça-feira (16): Auriculoterapia, orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.
– Quarta-feira (17): Orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.
– Sexta-feira (19): Orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos, rodas de conversa.
– Sábado (20): Vacinação contra a gripe, orientações gerais de saúde, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.
– Domingo (21): Vacinação contra a gripe, orientações gerais de saúde, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.