Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Vacina da gripe e orientações contra o HIV estão disponíveis ao público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

De segunda a sexta-feira, as atividades acontecem das 14h às 19h, e nos finais de semana, das 11h às 19h.

Foto: Cristine Rochol/PMPA
De segunda a sexta-feira, as atividades acontecem das 14h às 19h, e nos finais de semana, das 11h às 19h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Aplicação de vacina contra a gripe, entrega de materiais informativos e distribuição de preservativos estão entre os serviços que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece no estande do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A programação vai até 21 de setembro, no Parque Harmonia. O espaço pode ser acessado pelo pórtico do setor A, número 1 do mapa, na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, próximo ao prédio do Tribunal Regional Federal.

De segunda a sexta-feira, as atividades acontecem das 14h às 19h, e nos finais de semana, das 11h às 19h. No local, o público tem acesso ainda a autotestes de HIV e gel lubrificante. Também há rodas de conversa e aconselhamento para esclarecer dúvidas sobre prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e outros temas de saúde.

A programação inclui orientações de saúde para a pessoa idosa, como a prevenção de quedas e acidentes no domicílio, e a distribuição de estatuto com os direitos desse público. Entre os cuidados da casa segura estão evitar tapetes ou escolher antiderrapantes, evitar objetos e fios soltos no chão, instalar barras de apoio ou corrimãos no box e próximo ao vaso sanitário e preferir armários e utensílios de fácil alcance e manuseio.

“A queda da pessoa idosa pode provocar fraturas, geralmente de fêmur ou quadril, que ocasionam hospitalização e podem resultar inclusive em óbito”, diz a coordenadora da Política de Saúde da Pessoa Idosa da SMS, Clésia Ziemann. As quedas são a maior causa externa de morte em idosos.

Confira o calendário de serviços para os próximos dias:

– Sábado (13): Orientações gerais em saúde, vacinação contra a gripe, rodas de conversa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Domingo (14): Orientações gerais em saúde, vacinação contra a gripe, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Segunda-feira (15): Orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Terça-feira (16): Auriculoterapia, orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Quarta-feira (17): Orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Sexta-feira (19): Orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos, rodas de conversa.

– Sábado (20): Vacinação contra a gripe, orientações gerais de saúde, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Domingo (21): Vacinação contra a gripe, orientações gerais de saúde, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Porto Alegre mantém cinco postos de saúde abertos neste fim de semana
Casos de síndrome mão-pé-boca em escolas infantis de Porto Alegre são monitorados pela Vigilância em Saúde
https://www.osul.com.br/vacina-da-gripe-e-orientacoes-contra-o-hiv-estao-disponiveis-ao-publico-no-acampamento-farroupilha-de-porto-alegre/ Vacina da gripe e orientações contra o HIV estão disponíveis ao público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Empresas gaúchas têm até o final deste mês para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual
Porto Alegre Casos de síndrome mão-pé-boca em escolas infantis de Porto Alegre são monitorados pela Vigilância em Saúde
Política Polícia Federal prende estudante que ameaçou matar o deputado federal Nikolas Ferreira
Educação Carteira Nacional Docente: saiba como funciona o documento destinado a professores
Política Onde Bolsonaro pode ficar preso? Conheça os possíveis cenários
Mundo Assembleia Geral da ONU apoia criação de um Estado palestino, mas rejeita participação do Hamas
Política Bolsonaro corre o risco de perder patente no Exército; entenda
Política Supremo estima que a prisão em regime fechado de Bolsonaro deve ocorrer até dezembro
Porto Alegre Causa animal: Porto Alegre tem mais uma feira “Brechocão” neste domingo
Política Bolsonaro entra para a lista de dez chefes de Estado condenados por golpe em todo o mundo após a Segunda Guerra Mundial
Pode te interessar

Porto Alegre Centro Histórico receberá a primeira Oktoberfest oficial de Porto Alegre

Porto Alegre Casos de síndrome mão-pé-boca em escolas infantis de Porto Alegre são monitorados pela Vigilância em Saúde

Porto Alegre Porto Alegre mantém cinco postos de saúde abertos neste fim de semana

Porto Alegre Pioneiras do futebol feminino em Porto Alegre recebem homenagem da prefeitura