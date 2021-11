Saúde Vacina japonesa mata vírus HIV em macacos e pesquisadores planejam testes em humanos

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

A infecção pelo vírus atualmente pode ter efeitos minimizados com coquetéis. (Foto: Reprodução)

Uma equipe de pesquisadores no Japão criou uma vacina que foi capaz de matar um tipo de vírus da Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida ou HIV) em macacos durante um teste inicial. Vale ressaltar que a infecção pelo vírus atualmente pode ter efeitos minimizados com coquetéis, que no Brasil são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas ainda não há cura.

Isto pode estar começando a mudar, no entanto. A equipe japonesa do Centro de Pesquisa de Primatas de Tsukuba, responsável pela vacina, disse que os testes em humanos poderiam começar dentro de apenas cinco anos. Há outros estudos em andamento com perspectivas positivas, como as pesquisas da farmacêutica Moderna, da Universidade de Oxford e ainda o trabalho synTac.

A equipe do Centro de Pesquisa de Primatas de Tsukuba desenvolveu uma vacina usando uma bactéria especial que fortalece a resposta imunológica. Eles então combinaram isso com o vírus que causa a Aids em situação debilitada.

Para testar a eficácia do imunizante, sete macacos comedores de caranguejo foram infectados com HIV-símio, e os testes feitos após a aplicação da vacina foram incapazes de detectar o vírus. Mesmo depois de receberem um infecção mais forte, que poderia ser fatal, a carga viral desapareceu sem deixar rastro em seis dos sete macacos.

Os pesquisadores agora esperam poder usar o HIV tirado de pacientes que estão sendo submetidos a tratamento medicamentoso para criar uma vacina destinada a seres humanos.

