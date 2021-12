Saúde Vacinação avança, mas síndromes respiratórias têm tendência de alta

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com o avanço da vacinação, o número de casos vinha caindo no Brasil todo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) cresce, na tendência de longo prazo, em praticamente metade das unidades da Federação, segundo a nova edição do boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (2). A grande maioria dessas ocorrências está relacionada à covid-19. Concentra-se na faixa etária dos dez aos 29 anos, na qual há menos imunizados.

O aumento foi registrado no Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. A tendência de aumento é especialmente mais forte no Pará, no Ceará e no Rio de Janeiro. Neste último, o quadro pode estar sendo agravado por uma epidemia de gripe.

Os números são referentes à semana epidemiológica número 47 (de 21 a 27 de novembro). Tiveram como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 22 de novembro.

De acordo com o pesquisador Daniel Vilela, “na população com mais de 30 anos, o crescimento é relativamente pequeno, sendo mais expressivo e presente, desde novembro, em crianças, adolescentes e jovens adultos (20 a 29 anos)”.

No caso das crianças (zero a nove anos), os resultados laboratoriais associados a esses casos seguem apontando predomínio de Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que acompanha a tendência de aumento de casos de SRAG nesta faixa etária. Os casos entre adolescentes (10 a 19 anos) e jovens adultos (20 a 29 anos) se mantêm majoritariamente associados à covid-19.

“Com o avanço da vacinação, o número de casos vinha caindo no Brasil todo”, afirmou Vilela. “Nas últimas semanas, no entanto, houve uma desaceleração da queda e, agora, um ligeiro aumento; não um aumento como no início da pandemia, mas um aumento que inspira cuidados.”

Para Vilela, os mais jovens são, justamente, os que voltaram a circular com maior liberdade e também os menos vacinados, porcentualmente. Isso explicaria a tendência de aumento nessa faixa etária.

No Rio de Janeiro a maior parte do aumento se deu entre as crianças e os jovens adultos. O Pará apresenta sinal de crescimento em todas as faixas etárias desde o início de novembro. A situação é similar no Ceará.

O crescimento dos casos de SRAG entre crianças e jovens adultos no Rio de Janeiro pode estar associado ao aumento de casos de síndrome gripal causados pelo vírus influenza A. Daniel Vilela ressalta, no entanto, que, para uma avaliação mais adequada dos resultados, é necessário aguardar ainda algumas semanas para que os casos de gripe entrem no banco de dados do Sivep. Até o princípio de novembro, manteve-se a presença majoritária de casos associados ao Sars-CoV-2.

Observatório Covid

A nova edição do Boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, também divulgada na quinta-feira, aponta tendência de estabilização dos principais indicadores de transmissão da doença. Apesar do cenário favorável, os pesquisadores insistem em recomendar à população que mantenha os protocolos de distanciamento físico, higienização das mãos e uso de máscaras, sobretudo em locais fechados.

Para Vilela, a entrada da variante Ômicron no país não deve ter um impacto grande, uma vez que boa parte da população está vacinada.

“Quando a variante Gama entrou no país, houve um crescimento intenso de casos no Brasil todo e o colapso do sistema de saúde”, lembrou. “Quando a Delta entrou, já num momento posterior, houve um aumento apenas em alguns estados. O que mudou entre a entrada de uma e de outra foi justamente o avanço da vacinação.”

Agora, diz, a vacinação está ainda mais avançada e boa parte dos idosos já recebeu até a terceira dose de reforço. “Pode até ser que haja um crescimento, mas nada comparável ao que vimos no início do ano.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde