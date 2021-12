Porto Alegre Vacinação contra a Covid ocorre em três locais neste sábado em Porto Alegre; não haverá imunização no domingo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a vacinação contra a Covid-19 em três pontos neste sábado (11) em Porto Alegre: Centro de Saúde IAPI, no Passo d’Areia, Unidade de Saúde Tristeza, no bairro Tristeza, das 9h às 15h, e no Loteamento Irmãos Maristas, no Jardim Leopoldina, das 10h às 12h30. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em todos os locais.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 16 de outubro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 13 de novembro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 11 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 13 de novembro (28 dias).

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Devido à baixa procura, não haverá mais ação de vacinação aos domingos. Já durante a semana o número de locais será ampliado a partir da segunda-feira (13). Saiba mais aqui.

Sábado (11):

– Centro de Saúde IAPI – Rua Três de Abril, 90 – Passo d’Areia – 9h às 15h

– Unidade de Saúde Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 110 – Tristeza – 9h às 15h

– Loteamento Irmãos Maristas – Rua Tenente Coronel Waldomiro Eifler, 93 – Jardim Leopoldina – 10h às 12h30.

