Rio Grande do Sul Fronteiras terrestres entre Brasil, Argentina e Uruguai serão reabertas neste sábado. Medida beneficia várias cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande do Sul tem vizinhança com os dois países, ao passo que Santa Catarina e Paraná fazem divisa com a Argentina. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fechadas total ou parcialmente desde março do ano passado por causa das medidas sanitárias de combate à pandemia de coronavírus, as fronteiras terrestres entre Brasil, Argentina e Uruguai serão reabertas neste sábado (11), fato que beneficia diretamente a economia das diversas cidades gaúchas situadas da região-limítrofe.

Com a nova medida, cidadãos dos dois países vizinhos poderão voltar a cruzar a linha para o lado de cá. Já a entrada dos brasileiros no lado de lá está liberada desde 1º de novembro.

As exigências para a entrada no Brasil por via terrestre serão o certificado de vacinação contra covid, bem como o teste negativo do tipo RT-PCR, conforme previsto na Portaria Interministerial nº 661, de 8 de dezembro.

O Rio Grande do Sul responde por toda a fronteira com o Uruguai. Além disso, divide com Santa Catarina e Paraná a condição de Estado-limite entre Brasil e Argentina.

Somando-se a justaposição geopolítica com os dois países, o território gaúcho tem o maior número de municípios nessa faixa-limite. Trata-se de uma região onde as atividades de diversos segmentos foram diretamente impactada spelas restrições de trânsito internacional.

Confirmação

O retorno do fluxo terrestre foi confirmada oficialmente nesta quinta-feira (9), tanto pelo Palácio Piratini quanto pela Assembleia Legislativa gaúcha. De acordo com ambos, a medida é fruto de reuniões realizadas na última semana durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT Argentina) entre representantes de várias instâncias.

São eles o líder do governo gaúcho no Parlamento estadual, deputado Frederico Antunes (PP), seus colegas deputados Luís Augusto Lara (PTB) e Luiz Fernando Mainardi (PT), o deputado federal Covatti Filho (PP), o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, os ministros Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) e o Ciro Nogueira (Casa Civil), além do embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli.

Nas tratativas, os gestores públicos solicitaram aos ministros que o Brasil autorizasse o mais rápido possível a reabertura terrestre e marítima das fronteiras do Brasil, em especial no que se refere à Argentina e ao Uruguai.

Frederico Antunes enfatiza que “a reabertura terrestre das fronteiras trará além de uma reciprocidade entre os três países, contribui de forma decisiva para o reaquecimento da economia, com a injeção de recursos oriundos do turismo de compras em cidades da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul”.

“A reabertura vai aumentar o fluxo de turistas no Rio Grande do Sul e, por consequência, impulsionará a economia em toda a cadeia do setor”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini. As informações devem ser atualizadas com mais detalhes nesta sexta-feira (10) no site oficial estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul