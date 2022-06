Porto Alegre Vacinação contra gripe continua em Porto Alegre até fim do estoque de doses

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Público infantil é considerado vulnerável para a ação do vírus Influenza, com possibilidade de evolução para casos graves. Foto: Cristine Rochol/PMPA Imunização protege contra manifestações mais graves da doença. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que a vacinação contra gripe será mantida em Porto Alegre até que se esgotem os estoques de imunizantes. Com isso, está prorrogada na capital gaúcha uma campanha cujo encerramento estava previsto para esta sexta-feira (24), em sintonia com o calendário nacional.

Quem ainda não recebeu a dose pode, inclusive, se dirigir a um dos cinco locais disponibilizados neste sábado. Endereços, horários e exigências para o procedimento podem ser consultados em prefeitura.poa.br.

Dados atualizados pelo Ministério da Saúde contabilizam a aplicação de pelo menos 380,7 mil doses na cidade. Desse montante, 271.535 (mais de 50%) foram aplicadas em grupos prioritários da ofensiva. Um dado positivo é que 82.398 indivíduos que não se enquadram nesse status aproveitaram a oportunidade de garantir a sua injeção.

“A vacina é segura e protege contra complicações da doença, reduzindo a necessidade de internações e atendimentos de urgência”, ressalta o diretor-adjunto da Vigilância em Saúde da SMS, Benjamin Roitman. “O frio fragiliza a imunidade e, com ambientes mais fechados, a transmissão do vírus é facilitada.”

Ele acrescenta: “O imunizante demora ao menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário, então quanto antes a dose for aplicada, mais rapidamente o organismo criará os anticorpos”.

Público infantil

Considerado vulnerável à possibilidade de evolução para casos graves da doença, o público infantil também tem papel relevante na transmissibilidade da doença. Além disso, as gestantes vacinadas protegem seus fetos, o que é importante porque a primeira dose contra gripe só é fornecida aos bebês com 6 meses de vida.

Vale lembrar que as campanhas de vacinação contra covid e contra gripe são realizadas de forma simultânea. Com exceção das crianças, que devem ter intervalo de 15 dias entre uma dose e outra de cada imunizante, todas as pessoas podem receber as duas injeções no mesmo dia.

(Marcello Campos)

