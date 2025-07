Saúde Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até final de 2025 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A vacina contra o HPV é a principal forma de prevenção contra o câncer de colo do útero, além de outros tipos como o de ânus, de pênis, de boca e de orofaringe. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Saúde (SES), prorrogou até o final de 2025 a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) para adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados anteriormente. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar o resgate vacinal desse público, oferecendo uma nova oportunidade de proteção contra o vírus e os cânceres a ele associados.

A vacina contra o HPV é a principal forma de prevenção contra o câncer de colo do útero, além de outros tipos como o de ânus, de pênis, de boca e de orofaringe.

No calendário nacional de rotina, o imunizante é ofertado regularmente em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos. A ampliação para a faixa de 15 a 19 anos, iniciada em março deste ano, busca alcançar adolescentes que não foram vacinados na idade recomendada.

Reforço para a faixa etária

Desde o início da estratégia, aproximadamente 6,6 mil adolescentes entre 15 e 19 anos já receberam a vacina no Rio Grande do Sul. No entanto, estima-se que aproximadamente 300 mil jovens da faixa etária ainda não tenham sido imunizados no Estado.

De acordo com a orientação da SES, quando não for possível confirmar o histórico vacinal, o adolescente deve ser considerado como não vacinado e receber a dose de resgate.

Riscos do HPV

O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está presente em quase todos os casos de câncer de colo do útero. Em 2023, o Rio Grande do Sul registrou 1.420 casos da doença e 407 óbitos.

A vacina é segura, eficaz e protege contra os principais tipos do vírus. Os de números 6 e 11 são de baixo risco e associados ao aparecimento de verrugas, ao passo que o 16 e o 18 são de alto risco e podem evoluir para câncer, sendo responsáveis por cerca de 70% dos casos que evoluem para a doença.

Cobertura vacinal

Para o público de 9 a 14 anos, a meta de cobertura da vacinação contra o HPV é de 90%. Contudo, esse índice tem ficado abaixo do que é preconizado no RS nos últimos anos.

Veja abaixo o número de doses aplicadas nos últimos anos:

– 2025 (parcial) – público feminino: 79,22% / público masculino: 66,11%;

– 2024 – público feminino: 86,70% / público masculino: 70,76%;

– 2023 – público feminino: 83,39% / público masculino: 63,68%;

– 2022 – público feminino: 79,05% / público masculino: 51,27%;

– 2021 – público feminino: 75,02% / público masculino: 40,11%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/vacinacao-contra-hpv-para-jovens-de-15-a-19-anos-e-prorrogada-ate-final-de-2025-no-rio-grande-do-sul/

Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até final de 2025 no Rio Grande do Sul

2025-07-22