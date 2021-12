Porto Alegre Vacinação contra o coronavírus ocorre em 43 pontos em Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Os locais são: Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, seis farmácias e 34 unidades de saúde - seis delas com atendimento até as 21h Foto: Cristine Rochol/PMPA Os locais são: Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, seis farmácias e 34 unidades de saúde - seis delas com atendimento até as 21h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mantém a vacinação contra a Covid-19 em 43 locais nesta segunda-feira (06).

Os locais são: Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, seis farmácias e 34 unidades de saúde – seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

O Rolê da Vacina estará na IEQ – Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua São Luís, 1030, bairro Santana, das 9h às 15h.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

