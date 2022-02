Porto Alegre Vacinação contra o coronavírus prossegue nesta terça-feira de carnaval na capital gaúcha

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Atendimento ocorre das 8h às 17h em cinco locais. (Foto: TRE-RS/Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém nesta terça de carnaval (1º), a vacinação contra o coronavírus para adultos e crianças. O atendimento, das 8h às 17h, acontece em cinco locais: três unidades de saúde estarão abertas para vacinação infantil (Santa Marta, Morro Santana e Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes) e duas para vacinação a partir de 12 anos (Glória e Navegantes).

Todas elas receberão também pessoas que precisarem de atendimento clínico e odontológico, incluindo sintomáticos de covid-19.

Na Farmácia Distrital Santa Marta, haverá dispensação de medicamentos à população.

Nos três locais da vacinação infantil, haverá aplicação de primeira dose das vacinas Pfizer/BioNTech e Coronavac/Butantan, além da segunda dose de Coronavac para crianças vacinadas com o imunizante há pelo menos 28 dias. Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada. Na segunda dose, é preciso levar a carteirinha de vacinação.

Nos dois locais de vacinação de adultos, haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta dose. Não haverá aplicação da dose de reforço da Janssen. A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech para pessoas com intervalo de oito semanas. A segunda dose de Coronavac/Butantan será oferecida a vacinados com o imunizante há 28 dias (exceto na US Navegantes). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A dose de reforço da Pfizer estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose de qualquer imunizante há quatro meses e imunocomprometidos com a segunda dose há 28 dias.

A quarta dose estará disponível para todos os imunocomprometidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose há quatro meses. Para receber a terceira ou quarta dose, imunocomprometidos devem apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Serviço

– Vacinação de crianças; atendimento clínico, de enfermagem e odontológico; testagem de antígeno para coronavírus – 8h às 17h: US Santa Marta, US Morro Santana e CF José Mauro Ceratti Lopes.

– Vacinação de adultos e adolescentes; atendimento clínico, de enfermagem e odontológico; testagem de antígeno para covid-19 – 8h às 17h: US Glória (exceto aplicação de Janssen) e US Navegantes (exceto aplicação de Janssen e Coronavac).

– Dispensação de medicamentos – 8h às 17h: Farmácia Distrital Santa Marta.

Na quarta-feira (2), os serviços de saúde em Porto Alegre retornam às atividades normais no turno da manhã.

