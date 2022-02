Porto Alegre Porto Alegre oferece 2.5 mil novas castrações em clínicas veterinárias descentralizadas

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Hospital veterinário na Zona Norte está apto para realizar os procedimentos. Foto: PMPA/Divulgação Hospital veterinário na Zona Norte está apto para realizar os procedimentos. (Foto: PMPA/Distribuição) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir da próxima sexta-feira (4), o Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre abre o período para novos pedidos de castração em cães e gatos nas clínicas veterinárias descentralizadas. Os pedidos devem ser feitos a partir das 8h.

Serão realizados 500 protocolos, totalizando cerca de 2.500 castrações entre os dois locais disponíveis. As solicitações devem ser feitas através do telefone 156.

Confira os endereços das clínicas credenciadas:

– Zona Norte – Hospital Veterinário Faculdade Anclivepa de Porto Alegre, na avenida Sertório, nº 5310, bairro Jardim Lindóia;

– Zona Sul – Clínica Veterinária Viviane Loss, na Estrada João Salomoni, nº 135, loja 137 e 139, bairro Vila Nova.

Para a requisição do serviço, confira quais são as informações e os documentos necessários:

– Identificação do usuário: nome completo, endereço, número do RG e CPF;

– Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) ativos;

– Informações sobre os animais (espécie e sexo dos animais): tutor poderá castrar até cinco animais, sendo três fêmeas por pessoa/protocolo e deverá detalhar a espécie e sexo dos animais, por exemplo: três caninas fêmeas, dois felinos machos;

– Na etapa de documentação comprobatória, no dia do atendimento, é necessária apresentação de RG ou outro documento de identificação com foto e número de CPF, documento do NIS ou cartão Auxílio Brasil ativos e comprovante de residência com endereço de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre