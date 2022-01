Rio Grande do Sul Vacinação de crianças contra a Covid começa dia 19 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

A aplicação deverá ser realizada em sala exclusiva, com um espaço para recepção de crianças e responsáveis, que deverão permanecer no local por 20 minutos. Foto: Reprodução

A vacinação das crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 começa simultaneamente no próximo dia 19 de janeiro em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Em reunião nesta segunda-feira (10), a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) definiu que o cronograma de vacinação seguirá o que vem sendo feito desde o início da imunização, com os 96.427 meninos e meninas com alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes ou asma, ou imunossuprimidos sendo os primeiros vacinados.

As 862.747 crianças sem comorbidades serão o próximo grupo vacinado. Pelo cronograma acertado, a imunização delas também poderá começar neste mês, com a primeira dose sendo aplicada para quem tem 11 anos de idade. Crianças indígenas – 3.911 – e quilombolas – 1.188 – serão vacinadas conforme orientação futura do Ministério da Saúde, com doses destinadas a este público.

Em fevereiro, deverá iniciar a vacinação dos meninos e meninas de dez e de nove anos. Em março, será a vez daquelas com oito anos. Para as outras idades, a Secretaria da Saúde aguarda a previsão de remessas de vacinas pelo Ministério da Saúde. O primeiro lote, com 1,248 milhão de doses, está previsto para chegar ao Estado na próxima quinta-feira (13). Outros dois lotes com a mesma quantidade devem ser entregues nos dias 20 e 27.

A aplicação deverá ser realizada em sala exclusiva, com um espaço para recepção de crianças e responsáveis, que deverão permanecer no local por 20 minutos. Eventos adversos após a vacinação devem ser notificados no e-SUS Notifica, sistema de registro do Ministério da Saúde.

Nesta quarta (12) e quinta-feira (13), haverá a capacitação pela Secretaria da Saúde e Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (Consems) dos vacinadores, indicados pelos municípios, que receberão orientações sobre a aplicação do imunizante. “O momento de vacinar a criança vai ser diferente do que é vacinar os adultos”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann. “A vacinação será feita de forma organizada, com as equipes preparadas e de maneira acolhedora”.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a primeira remessa de doses deve chegar ao Brasil na quinta-feira e distribuídas aos Estados na sexta-feira (14). Durante o final de semana, equipes da Secretaria Estadual de Saúde irão realizar a separação das doses que serão distribuídas nos dias 17 para as regiões. Neste período, os municípios trabalharão na estruturação das salas de vacinas para garantir a segurança das crianças e familiares.

