Porto Alegre Vacinação de crianças contra a Covid em Porto Alegre começa no dia 19; veja as sete unidades

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O esquema vacinal será composto por duas doses da vacina Pfizer destinada ao grupo infantil, com intervalo de oito semanas (56 dias) entre as doses. Foto: Reprodução O esquema vacinal será composto por duas doses da vacina Pfizer destinada ao grupo infantil, com intervalo de oito semanas (56 dias) entre as doses. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (13) os locais de vacinação de crianças contra a Covid-19, prevista para iniciar em 19 de janeiro. A imunização irá ocorrer em sete unidades de saúde, das 8h às 17h (confira os locais abaixo).

O esquema vacinal será composto por duas doses da vacina Pfizer destinada ao grupo infantil, com intervalo de oito semanas (56 dias) entre as doses. Em Porto Alegre, o público-alvo de crianças entre 5 e 11 anos – com e sem comorbidades – é de aproximadamente 120 mil pessoas.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, o primeiro público contemplado com a vacina pediátrica da Pfizer serão crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades (como diabetes, hipertensão, asma ou meninos e meninas imunossuprimidos) ou com deficiência permanente.

No segundo grupo, estão crianças indígenas e quilombolas; no terceiro, crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19; e no quarto e último grupo, crianças sem comorbidades por ordem decrescente de faixa etária.

A documentação necessária para a comprovação deverá ser divulgada na próxima segunda-feira (17).

Autorização

Não será necessária prescrição médica. Os pais ou responsáveis devem acompanhar a administração. Caso ausentes, será necessário apresentar autorização por escrito. Também será preciso apresentar documento de identidade da criança e do familiar ou responsável.

Confira os locais de vacinação

-Unidade de Saúde Chácara da Fumaça: Av. Estr. Martim Félix Berta, 2432 – Mário Quintana

-Centro de Saúde IAPI – R. Três de Abril, 90 – Passo d’Areia

-Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – Av. João Antônio Silveira, 3300 – Restinga

-Unidade de Saúde Moab Caldas: Av. Moab Caldas, 400 – Santa Tereza

-Unidade de Saúde Nova Brasília: Rua Vieira da Silva, 1016 – Sarandi

-Unidade de Saúde Santa Marta : R. Cap. Montanha, 27 – 1° andar – Centro Histórico

-Unidade de Saúde Santo Alfredo: R. Santo Alfredo, 37 – São José.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre