Porto Alegre tem 35,5% de testes positivos para Covid na última semana

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Número de resultados positivos equivale a 35,5%, percentual mais alto registrado neste ano. Foto: PMPA

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta quinta (13) o balanço dos testes rápidos de antígeno realizados na quarta-feira nas 132 unidades de saúde da Capital. Ao todo, foram feitos 4.275 testes. Destes, 1.517 tiveram resultado positivo, o equivalente a 35,5%.

Na segunda-feira, foram 24,45% de positivados. Já na terça-feira e quarta-feira, 28% e 35,5% respectivamente. “O número de pessoas com a doença confirmada está subindo diariamente. Por isso fica o alerta da necessidade de seguirmos com os protocolos para interromper essa crescente de novos casos”, destaca a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer.

Caroline esclarece que, devido à alta procura de pacientes sintomáticos respiratórios, as unidades estão autorizadas a suspender temporariamente as consultas e procedimentos eletivos – que atendam pacientes assintomáticos – para priorizar o atendimento de sintomáticos respiratórios e evitar aglomerações. “Isso será avaliado semanalmente, de acordo com o número de pacientes sintomáticos atendidos”, explica.

Desde o início desta semana, os testes estão disponíveis para quem apresenta sintomas da Covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19, nas 132 Unidades de Saúde do município (confira os endereços aqui).

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinta dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo de Covid-19. Os pacientes que tiverem resultado negativo, mas que seguirem com sintomas, serão encaminhados para realização de teste RT-PCR, mediante encaminhamento das unidades de saúde.

