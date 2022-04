Rio Grande do Sul Vacinação dos gaúchos contra gripe e sarampo começa nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Oferecido de forma gratuita, serviço tem como público-alvo inicial os idosos e trabalhadores da saúde.

De forma simultânea ao início da campanha nacional contra a gripe e sarampo, o Rio Grande do Sul começa a aplicar nesta segunda-feira (4) vacinas contra as duas doenças. Ambos os imunizantes têm dose única e são fornecidos gratuitamente. Endereços e horários do serviço em cada uma das 497 cidades do Estado devem ser consultados junto às respectivas prefeituras.

A primeira etapa tem como prioridade os idosos e trabalhadores da saúde, repetindo estratégia já adotada. Em 3 de maio, a ofensiva passará a abranger outros públicos, tais como menores de 5 anos, gestantes, professores, indivíduos com comorbidades, agentes de segurança pública e outros profissionais, devido ao maior risco de desenvolver quadro grave de infecção pelo vírus influenza.

Produzida pelo Instituto Butantan e fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina contra gripe tem fórmula atualizada todos os anos, a fim de acompanhar mutações do vírus. Sua ação é trivalente, para proteger diferentes cepas (neste ano a H1N1 e H3N2, mais a tipo B).

Vale lembrar que para os indivíduos adultos (18 anos ou mais), não há risco em receber a vacina contra covid de forma simultânea ao imunizante contra gripe.

Já a ofensiva contra o sarampo tem como público-alvo inicial os trabalhadores da saúde. No dia 2 de maio, a campanha será ampliada para as crianças de 6 meses a 5 anos.

Documentação exigida

– Idosos: documento de identidade.

– Trabalhadores da saúde: contracheque ou outro comprovante de vínculo empregatício.

Grupos populacionais

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a meta é imunizar contra a gripe e o sarampo 4,8 milhões dos 11,4 milhões de gaúchos, proporção que representa pouco mais de 42% do total. Confira, a seguir, os contingentes populacionais de cada um dos segmentos abrangidos no Rio Grande do Sul.

– Idosos (60 anos ou mais): 2.143.707.

– Trabalhadores da saúde: 361.210.

– Crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias): 620.932.

– Gestantes e puérperas: 114.166.

– Povos indígenas: 24.659.

– Professores: 141.254.

– Pessoas com comorbidades: 777.224.

– Pessoas com deficiência permanente: 399.436.

– Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas: 70.385.

– Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso: 157.120.

– Trabalhadores portuários: 4.051.

– Funcionários do sistema prisional: 4.881.

– População privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas: 40.099.

– Total dos grupos prioritários: 4.859.123.

(Marcello Campos)

