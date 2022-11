Política “Vai cair a Bolsa, vai subir o dólar, paciência”, diz Lula ao criticar o teto de gastos na COP27

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o teto de gastos nesta quinta-feira (17) em Sharm el-Sheik, no Egito, durante a COP27 (Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas).

No dia seguinte à entrega da minuta da PEC da Transição ao Congresso, Lula afirmou “não adiantar ficar pensando só em responsabilidade fiscal”. “Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, da educação, da cultura”, declarou.

“Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não tira um centavo do sistema financeiro. Se eu falar isso, vai cair a Bolsa, o dólar vai aumentar, paciência. O dólar não aumenta e a Bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta do especuladores que vivem especulando todo santo dia”, disse o presidente eleito.

O texto preliminar da PEC da Transição prevê R$ 175 bilhões fora do teto e sem prazo definido e também a possibilidade de ampliar despesas quando houver receitas extras. Com isso, o impacto da PEC poderá ser ainda maior e atingir R$ 198 bilhões fora do teto de gastos.

Na manhã desta quinta, Lula participou de um encontro com representantes de movimentos sociais na COP27. Na ocasião, ele também falou sobre o agronegócio: “Eu não me preocupo em dizer ‘ah, o agronegócio não gosta do Lula’. Eu não quero que goste, eu só quero que me respeite como eu respeito eles. O verdadeiro empresário do agronegócio sabe que não pode fazer queimada em lugar que não pode queimar, não pode derrubar”.

