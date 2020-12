Geral Vai voar na pandemia? Saiba no que prestar atenção na compra das passagens aéreas

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Quem não pode mesmo adiar uma viagem de avião neste fim de ano, deve redobrar os cuidados na hora de comprar a passagem e de voar. (Foto: Reprodução)

Em tempos de pandemia, com nova alta nas infecções no país, não há lugar mais seguro do que sua própria casa. Disso não há dúvidas. Mas quem não pode mesmo adiar uma viagem de avião neste fim de ano, deve redobrar os cuidados na hora de comprar a passagem e de voar.

Para viajar de forma responsável no fim deste ano, é importante se informar sobre os riscos e limitações de passagens e destinos. Um recrudescimento dos casos de Covid-19 pode levar a novas medidas restritivas e cancelamentos.

Veja no que prestar atenção antes de embarcar:

Cuidados pessoais

No avião, os cuidados com o coronavírus precisam ser redobrados. Tente manter o distanciamento social e sempre use máscaras.

Leve várias delas a bordo, porque o recomendado é trocar de máscara a cada quatro horas. Álcool em gel sempre ao alcance é um item essencial.

Direitos restritos

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) alerta que, com a pandemia do novo coronavírus, várias regras foram alteradas por acordos, medidas provisórias e novas leis.

Quem comprar passagens aéreas neste período e optar pelo ressarcimento em caso de cancelamento do voo pode ter que esperar até 12 meses, passada a pandemia, para receber o dinheiro de volta. Sobre o valor pago ainda incidem multas e taxas.

No entanto, é garantido o crédito para utilização futura em até um ano a contar da data original da viagem.

Contratos

É importante ler o contrato com bastante atenção na hora de comprar uma passagem. Advogados e agências de turismo lembram que as condições de remarcação e de tarifas vêm mudando periodicamente, conforme avança a pandemia.

Por isso, as cláusulas variam caso a caso e por empresa. Uma agente de viagem observou que, no início de agosto, uma empresa permitia três remarcações. Em setembro, as passagens já previam apenas duas trocas.

No contrato estará especificado quando e quantas vezes o passageiro pode mudar a passagem e se é preciso pagar diferença na tarifa. Em alguns casos, é permitido até trocar o destino, mas isso tem de estar escrito.

Comprovantes

Fique atento às condições do contrato e, se possível, guarde tudo por escrito. Os cuidados valem tanto para voos nacionais quanto para os internacionais.

Barreiras sanitárias

Antes de uma viagem internacional, o consumidor deve se informar sobre as diferentes restrições sanitárias nos países de destino.

Há muitos ainda com fronteiras fechadas a viajantes do Brasil, um dos países com maior número de infecções no mundo. Mais de 40 países já admitem brasileiros, mas cada país tem suas regras e exigências.

Testes de Covid-19

Vários países pedem teste de Covid-19 até 72 ou 96 horas antes do embarque, mas, geralmente, esses exames levam dois dias para ficarem prontos. É preciso se planejar e ficar atento a esses prazos.

Conexões

Inclua no planejamento de sua viagem as conexões do voo. É importante se informar sobre as regras em cada país onde você vai trocar de avião. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral