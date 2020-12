Geral A Uber pode vender sua divisão de carros voadores

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

O objetivo do Uber Elevate é desenvolver uma rede de táxis autônomos. (Foto: Divulgação)

A Uber está em negociações avançadas para vender sua divisão de carros voadores para a empresa aeroespacial Joby Aviation. A informação é do site Axios, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a reportagem, publicada no último dia 2, um acordo pode ser anunciado ainda em dezembro.

O programa de transporte aéreo da empresa é chamado de Uber Elevate. A venda da divisão pode ser um esforço do Uber para atingir a lucratividade – no terceiro trimestre deste ano, a companhia teve prejuízo de US$ 1,1 bilhão e muitos investidores no mercado têm dúvidas se o modelo de negócios da empresa se sustenta.

O Uber Elevate trabalha no desenvolvimento de eVtols (veículos elétricos para pouso e decolagem verticais) com parceria com empresas como Embraer, Boeing, Bell, Pipistrel, Karen e Jaunt.

Antes da pandemia, o Uber operava um serviço de helicópteros na cidade de Nova York, mas teve de suspender as viagens. Segundo o site Axios, a divisão de transporte aéreo do Uber conta com cerca de 80 funcionários.

Vacina para motoristas

Na quinta-feira passada, a Uber pediu ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos para classificar seus motoristas e entregadores como trabalhadores essenciais com direito à distribuição antecipada da vacina contra Covid-19.

A empresa, em uma carta ao Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização do CDC, disse que seus motoristas forneciam transporte essencial para trabalhadores essenciais e permitiam que outros ficassem em casa e pedissem comida.

“O acesso antecipado a uma vacina ajudaria os motoristas e as pessoas que realizam as entregas a continuar a desempenhar seu papel essencial, ao mesmo tempo que reduz o risco de contrair inadvertidamente, ou possivelmente transmitir, o vírus”, dizia a carta, assinada pela chefe de assuntos federais da Uber, Danielle Rebarba.

Vários grupos de diferentes indústrias, incluindo produção de alimentos, agricultura, bens de consumo e transporte rodoviário, estão pedindo às autoridades que priorizem seus trabalhadores para a distribuição antecipada de vacinas.

Autoridades do governo dos Estados Unidos disseram que até 20 milhões de pessoas poderiam ser vacinadas até o final de 2020, mas que demoraria até meados de 2021 para que a maioria dos norte-americanos tivesse acesso a um imunizante. As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Estado de São Paulo.

