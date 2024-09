Política Valdemar Costa Neto sabia da ausência de provas de fraude em 2022, diz Polícia Federal

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

A constatação teria sido enviada por peritos particulares contratados pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Divulgação/PL A constatação teria sido enviada por peritos particulares contratados pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Divulgação/PL) Foto: Divulgação/PL

Mensagens localizadas pela Polícia Federal (PF) apontam que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi alertado sobre a ausência de provas de fraude nas eleições presidenciais de 2022. A constatação teria sido enviada por peritos particulares contratados pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, logo após a votação do segundo turno.

Mesmo assim, em novembro, a coligação Pelo Bem do Brasil, apoiadora do candidato à reeleição do então presidente Bolsonaro questionou a confiabilidade do resultado da eleição e pediu judicialmente uma verificação extraordinária das urnas usadas apenas no segundo turno.

A investigação faz parte do inquérito do golpe. De acordo com investigadores, a descoberta robustece o indiciamento de Valdemar Costa Neto, que deve acontecer ao fim desta apuração, após as eleições municipais.

Ao fazer uma devassa no celular de um dos peritos do Instituto Voto Legal (IVL) os policiais encontraram mensagens enviadas à cúpula do Partido Liberal o que comprovaria que Costa Neto tinha plena ciência de que, com base na perícia contratada pela legenda, não procediam suspeitas de fraude nos votos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não aceitou o questionamento apenas do segundo turno e pediu que a parte incluísse também a revisão de todos os eleitos no primeiro turno, o que não foi feito pela coligação dentro do prazo. Sob o argumento de litigância de má-fé, o então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aplicou uma multa de R$ 22,9 milhões à coligação.

Meses depois, em depoimento à PF, o próprio presidente do PL admitiu ter sido politicamente pressionado a entrar com a ação. O inquérito apura a movimentação de mentores, financiadores e executores de uma tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, independentemente do resultado da eleição presidencial. As informações são da CNN Brasil.

