Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Porto Alegre pode estar entre cidades escolhidas para receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 Foto: Rafael Ribeiro/CBF Porto Alegre pode estar entre cidades escolhidas para receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Na última semana, a Fifa iniciou o processo de verificação nas cidades que podem sediar a Copa do Mundo Feminina em 2027, que será realizada no Brasil. Entre os dias 25 de setembro e 11 de outubro, profissionais visitarão as cidades para avaliar estádios, transportes, aeroportos, infraestrutura técnica e aspectos de venda de ingressos e hospitalidade. As cidades escolhidas serão anunciadas no início de de 2025.

De acordo com a Fifa, um dos pontos mais observados é como as cidades poderiam gerar um impacto positivo nas comunidades com um torneio de futebol feminino.

Cidades candidatas

Belém (Estádio Mangueirão);

Belo Horizonte (Estádio Mineirão);

Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha);

Cuiabá (Arena Pantanal);

Fortaleza (Arena Castelão);

Manaus (Arena da Amazônia);

Natal (Arena das Dunas);

Porto Alegre (Estádio Beira-Rio);

Recife (Arena de Pernambuco);

Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã);

Salvador (Arena Fonte Nova);

São Paulo (Arena de São Paulo).

2024-09-26