Esporte Manchester City mira brasileiro Bruno Guimarães para substituir Rodri

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Brasileiro vira alvo de Pep Guardiola Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após lesão do espanhol Rodri, na partida contra o Arsenal pelo Campeonato Inglês, no último domingo (22), o Manchester City vai a mercado em busca de novo volante para o restante da temporada. Segundo o Jornal “AS”, da Espanha, o técnico Pep Guardiola tem quatro opções, incluindo o brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle (ING).

Rodri rompeu o ligamento do joelho direito nos primeiros minutos do empate por 2 a 2 com o clube londrino. O departamento médico do City evitou dar prazos para recuperação, mas a tendência é que o atleta, que briga com Vinicius Junior pela Bola de Ouro, não jogue mais essa temporada.

Entre os alvos do Manchester City, Bruno Guimarães é o mais velho, com 26 anos. As outras opções do treinador são Adam Wharton, de 20 anos, do Crystal Palace, Mats Wieffer, de 24, do Brighton, e Samuele Ricci, de 23, do Torino.

Manchester City mira brasileiro Bruno Guimarães para substituir Rodri

