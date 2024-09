Esporte Marrocos vence o Irã e enfrenta o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Seleção do Marrocos classifica e enfrenta o Brasil na Copa do Mundo de Futsal Foto: Reprodução/Instagram Seleção do Marrocos classifica e enfrenta o Brasil na Copa do Mundo de Futsal. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal na terça-feira (24), onde ganhou da Costa Rica por 5 a 0. O adversário do Brasil já foi definido na próxima fase já foi definido: o Marrocos venceu o acirrado jogo contra o Irã na manhã desta quinta-feira (26) por 4 a 3.

A partida eliminatória será disputada no próximo domingo (29), às 9h30min.

Seleção Brasileira

A Seleção vive grande fase na Copa do Mundo de Futsal 2024, fazendo jogos sem muitos riscos. Os brasileiros exibem 100% de aproveitamento com quatro vitórias em quatro jogos, com 31 gols marcados e apenas dois sofridos. Marcel lidera a lista de artilheiros da competição com 9 gols.

Seleção Marroquina

O Marrocos venceu três de quatro partidas disputadas. Os africanos perderam apenas para Portugal na fase de grupos. A Seleção tem 15 gols marcados e 12 sofridos. Seu maior artilheiro até então é El Mesrar, com quatro gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/marrocos-vence-o-ira-e-enfrenta-o-brasil-nas-quartas-de-final-na-copa-do-mundo-de-futsal/

Marrocos vence o Irã e enfrenta o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

2024-09-26