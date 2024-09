Inter Inter divulga promoção para sócios em jogo contra o Vitória no próximo domingo

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Inter libera ingressos de cortesia para acompanhantes de sócios Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter libera ingressos de cortesia para acompanhantes de sócios. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

No próximo domingo (29), às 18h30min, o Inter enfrenta o Vitória, no Beira Rio, partida válida pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Sócios (as) que estão em dia desde junho deste ano, podem retirar ingresso de cortesia, sem nenhum custo, para acompanhante.

São 2 mil cortesias liberadas, válida para as Áreas Livres e pode ser resgatada no site Mundo Colorado, com o cupom que já está disponível na internet. As modalidades que tem portões pré-definidos, devem retirar seus ingressos no mesmo local de acesso.

O resgate da cortesia do acompanhante será possível após a compra do ingresso do titular.

Confira os próximos jogos do Inter

Inter x Vitória (domingo, 29, às 18:30h);

x Vitória (domingo, 29, às 18:30h); Corinthians x Inter (Sábado, 5, às 19h).

