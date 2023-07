Colunistas Valdemar diz que “Bolsonaro vai escolher candidato presidencial em 2026”

Por Flavio Pereira | 12 de julho de 2023

Valdemar Costa Neto garantiu ontem que candidato em 2026 será indicado por Bolsonaro. (Foto: Reprodução vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai decidir quem será o eventual substituto à sucessão presidencial em 2026, revelou ontem o presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto. Ele justificou que Bolsonaro tem essa prerrogativa, “porque ele é o dono dos votos” da legenda. “Ele que trouxe esse crescimento para o partido, nós temos que respeitá-lo”. Valdemar Costa Neto fez a revelação ontem em entrevista ao “Estúdio i” da GloboNews. Chegou a mencionar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, segundo ele, “é um excelente candidato”, advertindo porém que “até 2026, muita água vai rolar por baixo da ponte”.

Acordo recompôs entendimento que garantiu aprovação da proteção aos símbolos gaúchos

A entrada em campo do líder do Governo na Assembleia gaúcha, deputado Frederico Antunes, restabeleceu o entendimento que garantiu a aprovação ontem (11) das propostas que defendiam a proteção dos símbolos gaúchos – hino, brasão e bandeira – e ao mesmo tempo salvou o governo da contaminação com as propostas da extrema-esquerda, após uma desastrada articulação que levou na terça-feira (4) o deputado Luiz Marenco a retirar uma emenda, fruto de um acordo anterior. A articulação de Frederico Antunes restabeleceu o entendimento e o protagonismo de Marenco e permitiu a aprovação do seu projeto, da emenda do PDT impondo a necessidade de referendo popular, e da Proposta de Emenda à Constituição de autoria de Rodrigo Lorenzoni (PL) com a co-autoria de outros 19 deputados. O próprio autor da PEC, deputado Rodrigo Lorenzoni, saudou da tribuna o acordo, e a grandeza de Luiz Marenco, e dos lideres do PDT e do PSDB que restabeleceram o entendimento maior, e garantiram a aprovação das propostas, “que isolaram a extrema esquerda”.

Projeto da Delegada Nadine institui o “Código da Mulher”

Graças a um projeto de autoria da deputada Delegada Nadine (PSDB) aprovado na sessão de ontem, as 21 leis que tratam dos direitos de mulheres vítimas de violência, serão reunidas em uma cartilha de Consolidação Legislativa, para distribuição em escolas, ambientes de trabalho e órgãos públicos. A cartilha, chamada de “Código da Mulher” aprovada com apoio unânime teve a co-autoria das deputadas de todos os partidos, graças ao trabalho de articulação realizado pela deputada, que já foi Chefe de Polícia, e conhece a fundo a extensão dos problemas enfrentados pelas mulheres vítimas de violência.

Dom Pedro de Alcântara, de volta ao noticiário

O município de Dom Pedro de Alcântara, no litoral Norte do Estado, que ficou conhecido nacionalmente pela ocorrência de desvios nos cofres públicos, estimados em R$ 9,2 milhões, quase metade do seu orçamento anual, possivelmente um recorde mundial, agora volta às manchetes.

Desta vez, aconteceu após sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Dom Pedro de Alcântara, na noite da última segunda-feira (10). Após aprovação de projeto prorrogando pela enésima vez os contratos de um processo seletivo, envolvendo 38 cargos, o vereador José Paulo Hahn (MDB) criticou a vereadora Catia Lummertz (PP) e sua filha. O genro da vereadora, que se encontrava na saída da Câmara, resolveu tirar satisfações com Hahn, que terminou em empurrões e socos.

“Festa do emprego”, afirma vereador em Dom Pedro de Alcântara

O vereador Deleon Silveira (PP) disse que a prorrogação dos contratos de 38 servidores pode ser definida como “a festa do emprego”, acrescentando que “é uma jogada ensaiada que manterá apadrinhados nos mesmos nos cargos. São 38 cargos que estão aqui desde 1997 e são renovados sem concurso público”. Segundo o vereador, “tem que ter contratação na forma da Constituição, e não esse loteamento para amigos e parentes”. Para Deleon, “mais uma vez temos a impressão de que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e a lei não alcançam Dom Pedro de Alcântara, que parece um país independente”.

Aegea confirma inicio dos investimentos em 317 municípios

A Aegea anunciou em coletiva nesta terça-feira (11), os pilares do trabalho para os primeiros 100 dias de operação e os investimentos programados para a infraestrutura de abastecimento de água e expansão do sistema de esgotamento sanitário em 317 municípios gaúchos. A nova controladora da Corsan anunciou que vai destinar R$ 1,5 bilhão ao ano, totalizando R$ 15 bi até 2033. As medidas judiciais que atrasaram a assinatura do contrato de venda da Corsan repercutirão na projeção de investimentos este ano, que serão reduzidos, mas compensados nos próximos anos.

Propaganda irregular obriga Chapa 3 a mudar de nome e deletar conteúdos na eleição do Cremers

Em função de propaganda irregular, feita de forma antecipada, a Chapa 3, que concorre na eleição do Conselho Regional de Medicina, foi obrigada pela comissão eleitoral que coordena o pleito a retirar os conteúdos do ar e também a trocar o nome da chapa. A decisão foi confirmada na última semana, em reunião deliberativa do colegiado.

Na decisão, a comissão eleitoral determinou “a regularização da propaganda da Chapa 03 (já reconhecida como extemporânea) por meio da alteração do nome da Chapa 03 (…) bem como que se abstenha de referir-se à expressão “Transforma Cremers” em futuras publicações”.

Até o momento, além da Chapa 3, outras duas chapas concorrem na eleição que acontecerá de forma virtual nos dias 14 e 15 de agosto.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

