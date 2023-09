Esporte Valendo taça, São Paulo e Flamengo entram em campo neste domingo pela Copa do Brasil; acompanhe

24 de setembro de 2023

O campeão deste ano receberá até R$ 92 milhões. Foto: Divulgação/São Paulo O campeão deste ano receberá até R$ 92 milhões. (Foto: Divulgação/São Paulo) Foto: Divulgação/São Paulo

A Copa do Brasil chega ao fim neste domingo (24), às 16h, em São Paulo, no estádio do Morumbi. São Paulo e Flamengo entram em campo, disputam o título e os R$ 92 milhões pagos ao campeão.

O São Paulo carrega a vantagem do empate para conquistar o título, já que superou o Flamengo pelo placar de 1 a 0 no Maracanã, com gol de Calleri. O clube carioca, para reverter o confronto, depende de um resultado positivo por dois gols de diferença como visitante; vitória por um gol dos cariocas leva a disputa para os pênaltis.

O São Paulo busca pela primeira vez o troféu da Copa do Brasil e conta com o apoio de mais de 60 mil são-paulinos que vão lotar o Morumbi neste domingo. Com Dorival Júnior, atual campeão do torneio com o Flamengo, o time terá elenco quase completo e deve ir a campo com a mesma base que venceu no Rio de Janeiro.

O Flamengo, por sua vez, distante do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, pode ter a sua última chance de um único título em uma temporada onde disputou sete. O clima é pesado. Além da derrota no primeiro jogo, o time teve péssima atuação no 0 a 0 com o Goiás na última quarta-feira e se viu envolvido no noticiário policial após o seu vice-presidente de futebol, Marcos Braz, brigar com um torcedor em um shopping no Rio. O técnico Jorge Sampaoli está muito ameaçado no cargo.

Escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Escalação do Flamengo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

AVAR 2: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA-RN)

