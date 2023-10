Inter Valendo vaga na final da Libertadores, Inter recebe o Fluminense no estádio Beira-Rio

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

A partida é válida pela semifinal da Libertadores da América

Valendo vaga na final da Libertadores da América, Inter e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (04), às 21h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro jogo acabou empatado em 2 a 2 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer, será o primeiro time assegurado na final da competição. Em caso de nova igualdade, a decisão será na cobrança de pênaltis.

O Internacional entra em campo após perder por 2 a 0 para o Atlético-MG no Brasileirão. O Colorado aposta na força do Beira-Rio, no qual está invicto pela Libertadores, para superar o Fluminense e garantir a quarta final pela competição. São esperados 50 mil torcedores para empurrar os gaúchos e a expectativa de nova quebra de recorde de público.

O Fluminense, que perdeu de 3 a 0 para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, tem sofrido como visitante. São apenas duas vitórias nas últimas 15 partidas fora de casa. Todavia, se apega ao fato de, no compromisso mais recente pela Conmebol Libertadores longe de seus domínios, ter carimbado a vaga à semifinal, ao derrotar o Olimpia por 3 a 1 no Paraguai.

Provável escalação do Inter

Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André e Ganso (Alexsander); Arias, Keno, Cano e John Kennedy (Alexsander). Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quarto árbitro: José Argote (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal

2023-10-04