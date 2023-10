Porto Alegre Sancionadas leis para saúde, educação inclusiva, esporte e turismo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Conforme Gomes, as leis têm o papel de orientar o poder público para que possa atuar nas três direções Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito em exercício Ricardo Gomes sancionou nesta quarta-feira (04), três leis que visam a melhorar serviços públicos e dar visibilidade a importantes temas para Porto Alegre. A primeira delas é a sanção da lei que declara de utilidade pública o Instituto Social CrêSer; a segunda, institui a Rota Turística do Skate no município; e a terceira, institui o Programa de Orientação, Apoio e Atendimento Farmacêutico à População.

“As leis têm o papel de orientar o poder público para que possamos atuar nessas três direções. Apesar de distintas, mostram uma preocupação com a sociedade, com os que mais precisam e com o desenvolvimento da Capital. São temas que cabem ao município resolver e que irão somar para a população”, afirmou Ricardo Gomes.

As leis são de autoria da vereadora Cláudia Araújo. “A rota fomenta o esporte e a história do skate na cidade; na saúde, o apoio à qualidade e prevenção às doenças; e a utilidade pública ao CrêSer é a porta de entrada para novos projetos a pessoas com deficiência”, comenta a vereadora.

O secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa, saudou a iniciativa e, principalmente, o acolhimento e educação inclusiva realizado pelo Instituto Social CrêSer, que é um parceiro da Smed. “Estaremos mais próximos para ajudar a qualificar ainda mais o atendimento prestado”, reforçou.

