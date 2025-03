Rio Grande do Sul Valor da bolsa dos mentores pedagógicos da rede estadual de ensino tem reajuste de 71% no RS

31 de março de 2025

Governo estendeu a duração do Programa de Mentoria Pedagógica até 31 de dezembro de 2025

O governador Eduardo Leite assinou o decreto que altera as regras do Programa de Mentoria Pedagógica, aumentando a bolsa de formação oferecida aos mentores que integram as capacitações da iniciativa. O valor passou de R$ 700 para R$ 1.200 mensais, um reajuste de 71%.

A medida também estendeu a duração do programa até 31 de dezembro de 2025. O decreto, assinado na sexta-feira (28), prevê ainda que os mentores que ganham o auxílio financeiro para participar de formações podem receber bolsas de forma cumulativa caso participem de mais de um curso de formação ou capacitação vinculado a outros programas da Secretaria da Educação. Para receber o auxílio, é obrigatória a participação nos cursos mensais promovidos pelo programa.

O Mentoria Pedagógica é um conjunto de ações e estratégias da Secretaria da Educação lançado em agosto de 2024 para fortalecer o papel dos professores que atuam como assessores pedagógicos na rede estadual de ensino. O objetivo é qualificar os profissionais da educação para melhorar cada vez mais a aprendizagem dos estudantes. O Estado conta, atualmente, com 247 mentores pedagógicos que trabalham em todas as CREs (Coordenadorias Regionais de Educação).

Os mentores pedagógicos são responsáveis por fazer o acompanhamento das escolas estaduais, monitorando as rotinas escolares com os gestores. Também realizam atividades de apoio e de supervisão no planejamento pedagógico, além de executar políticas públicas de educação focadas na gestão da aprendizagem e em resultados. Uma das metas é a redução do abandono e da reprovação escolar.

A metodologia do Programa de Mentoria Pedagógica envolve reuniões semanais ou quinzenais com diretores e supervisores. Os principais instrumentos utilizados no programa incluem a Pauta Pedagógica – documento que orienta o desenvolvimento das ações pedagógicas nas escolas – e o Formulário de Registro das Sessões de Mentoria – sistema digital que permite aos mentores registrar informações e acompanhar a evolução dos temas tratados.

Valor da bolsa dos mentores pedagógicos da rede estadual de ensino tem reajuste de 71% no RS

2025-03-31