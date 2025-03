Dicas de O Sul Economista Marcelo Ayub palestra no 1º Encontro do PADORE 2025, em Porto Alegre

Ayub abordará a atual conjuntura econômica, com ênfase nas variáveis que moldam os cenários nacional e global

Economista do Sistema Fiergs e doutorando em Economia Aplicada pela

UFRGS, Marcelo Ayub palestrará no 1º Encontro do PADORE 2025 (Programa de Aperfeiçoamento dos Oficiais R/2), promovido pela Associação de Oficiais da Reserva do Rio Grande do Sul em Porto Alegre.

O evento ocorrerá no dia 9 de abril, às 20h, na rua Ernesto Fontoura, 1.144, no bairro São Geraldo.

Na palestra, será discutida a atual conjuntura econômica, com ênfase nas variáveis que moldam os cenários nacional e global. Serão abordados temas como o comércio internacional, câmbio, taxas de juros e suas implicações na atividade econômica, além dos desafios do mercado de trabalho e as estratégias adotadas pela política fiscal e monetária para o controle da inflação no Brasil.

As inscrições para a palestra podem ser feitas pelo e-mail atendimento@aor2rs.com.br. A taxa de participação é de R$ 45 e inclui um jantar com bebidas não alcoólicas. As vagas são limitadas em 80 lugares.

