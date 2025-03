Dicas de O Sul Painel LIDE reunirá empresários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no South Summit Brazil

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

O South Summit Brazil ocorrerá de 9 a 11 de abril no Cais Mauá.

O Painel LIDE Sustainability & The New Economy: Corporates Fostering Transformation (Sustentabilidade e a Nova Economia: Grandes Empresas Promovendo a Transformação) reunirá empresários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no South Summit Brazil, em Porto Alegre.

O painel será mediado pelo presidente do Sistema LIDE Santa Catarina e LIDE Rio Grande do Sul, Delton Batista, e contará com as participações do diretor corporativo de Inovação do Grupo Equatorial, Maurício Velloso, da diretora-geral da UniRitter (Grupo Ânima), Rachel Ballardin, e do CEO da Docol, Guilherme Bertani.

Evento global que nasceu na Espanha e em sua edição brasileira se tornou um dos maiores fóruns do ecossistema de inovação e negócios na América Latina, o South Summit acontecerá de 9 a 11 de abril no Cais Mauá e contará com palestras, painéis e debates com líderes internacionais, além de reunir mais de 1.000 investidores e 150 fundos de investimento.

