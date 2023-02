Política “Vamos acabar com a fome mais uma vez e melhorar a vida do povo”, diz Lula ao completar um mês na Presidência

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

"O povo espera que a gente cuide do Brasil, e é isso que estamos fazendo, com muito trabalho", afirmou o presidente

Ao completar um mês na Presidência da República nesta quarta-feira (1º), Luiz Inácio Lula da Silva prometeu “acabar com a fome mais uma vez” e “melhorar a vida do povo”.

“Começamos nosso segundo mês de governo. O povo espera que a gente cuide do Brasil, e é isso que estamos fazendo, com muito trabalho. Eu sei que essa é a razão pela qual estou aqui. Vamos acabar com a fome mais uma vez e melhorar a vida do povo”, disse o petista nas redes sociais.

“Desde o dia 31/12, estive com representantes de 22 países e organizações internacionais discutindo a questão climática, a defesa da democracia e da paz e a retomada de investimentos estrangeiros. Prometemos que o Brasil voltaria a conversar com o mundo, e estamos fazendo isso”, declarou Lula.

O presidente ainda afirmou que aprendeu muito com “companheiros dos movimentos sociais”. “Aprendo com aplausos e também com as vaias”, prosseguiu.

Lula tomou posse para o seu terceiro mandato na Presidência da República no dia 1º de janeiro. O seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), não compareceu à solenidade para lhe entregar a faixa presidencial. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado.

