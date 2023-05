Brasil “Vamos matar a indústria brasileira se não exportarmos mais”, afirma o presidente do BNDES Aloizio Mercadante

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mercadante salientou que o banco tem que ajudar financiando as exportações das empresas brasileiras Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Mercadante salientou que o banco tem que ajudar financiando as exportações das empresas brasileiras. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, salientou durante entrevista que o banco tem que ajudar financiando as exportações das empresas brasileiras.

“Nós vamos matar a indústria brasileira se não voltarmos a exportar”, disse. “Se as empresas brasileiras não disputarem o mercado internacional, elas não terão futuro. Elas não terão escala, não terão eficiência”.

O ex-ministro e atual presidente do BNDES lembrou que a Argentina era o principal destino da manufatura brasileira e disse que o país “sozinho não tem como resolver a situação” da nação vizinha. Ele defendeu uma participação do FMI e do Banco do Brics, comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

“Os nossos vizinhos são esses que nós temos. Não vivemos no meio da Europa. Temos que tratar bem a Argentina, temos que tratar bem o Uruguai, temos que tratar bem a Bolívia. Temos que buscar que eles cresçam e se desenvolvam junto com a gente. Isso só vai favorecer o emprego no Brasil e as empresas brasileiras”, afirmou.

Segundo ele, os recursos estão voltando ao país com, entre outras ações, com a reaproximação do Brasil no governo Luiz Inácio Lula da Silva com EUA, China e União Europeia e promessas de redução do desmatamento na Amazônia

Conforme Mercadante, não há um pedido no banco para exportação de serviços, mas de empresas estrangeiras interessadas em construir no Brasil. “A engenharia brasileira precisa voltar”, disse, salientando que o país não será grande sem empresas de engenharia.

Ele ressaltou, no entanto, que a volta do banco no financiamento à exportação de serviços depende de lei específica com “regras claras”, inspirada em práticas da OCDE e da China.

Situação da Petrobras

A Petrobras não poderá mais ficar só no petróleo, segundo o presidente do BNDES. O banco, ao lado do BNDESPar (seu braço de investimento) estão entre os principais acionistas da petroleira, com 8% dos papéis.

Uma das ideias é que uma parte dos dividendos pagos pela Petrobras ao BNDESPar seja revertida para a transição energética. De acordo com Mercadante, em um ano e três meses a Petrobras pagou R$ 19 bilhões em dividendos à instituição.

“A gente devolve e constrói uma empresa melhor”, disse Mercadante.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou em março que a Petrobras tem de deixar ser uma empresa de exploração de petróleo e apostar em energia renovável.

Juros em 13,75%

O presidente do BNDES afirmou que a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano terá consequência “muito problemática” no crescimento da economia e no emprego nos próximos meses.

Apesar de dizer que não ia criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente do BNDES afirmou estar sentindo “na ponta” o que está acontecendo com a atual política monetária. “Você não consegue emitir títulos e você teve uma contração no crédito”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/vamos-matar-a-industria-brasileira-se-nao-exportarmos-mais-afirma-o-presidente-do-bndes-aloizio-mercadante/

“Vamos matar a indústria brasileira se não exportarmos mais”, afirma o presidente do BNDES Aloizio Mercadante

2023-05-16