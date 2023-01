Política “Vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita”, diz Hamilton Mourão

Por Marcelo Warth | 9 de janeiro de 2023

Segundo o senador eleito pelo RS, "o respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação" Foto: Isac Nóbrega/PR Segundo o senador eleito pelo RS, "o respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação". (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O ex-vice presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos) condenou as invasões e os atos de vandalismo no Congresso Nacional, no STF (Supremo Tribunal Federal) e no Palácio do Planalto, realizados na tarde de domingo (08) por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o general gaúcho, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, “vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita”.

“O respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação. Vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita, pelo contrário, são práticas da ideologia que nos contrapomos. Sempre pela legalidade e por nossos princípios e valores”, declarou Mourão nas redes sociais após os ataques aos Três Poderes.

