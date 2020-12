Mundo Variante inglesa do coronavírus é descoberta na China

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A nova cepa foi isolada de uma jovem de 23 anos que chegou a Xangai em 14 de dezembro, procedente do Reino Unido Foto: Reprodução A nova cepa foi isolada de uma jovem de 23 anos que chegou a Xangai em 14 de dezembro, procedente do Reino Unido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A nova variante da Covid-19 detectada no Reino Unido foi descoberta na China em uma estudante que voltava para o país – anunciaram as autoridades.

Em um comunicado redigido na quarta-feira (30), o CDC (Centro para Controle e Prevenção de Doenças) disse que a nova cepa foi isolada de uma jovem de 23 anos que chegou a Xangai em 14 de dezembro, procedente do Reino Unido. A variante foi descoberta em 24 de dezembro em amostras de uma análise. Nesse mesmo dia, a China anunciou a suspensão de seus voos com o Reino Unido.

Esta cepa é a primeira nova variante a entrar na China e “representa uma séria ameaça à prevenção e controle da Covid-19” no país, segundo o comunicado. Diante disso, acrescentam as autoridades locais, foram tomadas medidas de controle, por exemplo, o isolamento da pessoa infectada.

A nova variante do coronavírus detectada no Reino Unido é de 50% a 74% mais contagiosa do que as outras cepas existentes, de acordo com especialistas. Já foi encontrado em vários países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Portugal, França, Jordânia, Coreia do Sul e Chile. A China, onde o novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019, praticamente controlou a epidemia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo