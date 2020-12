Mundo França mobiliza 100 mil policiais para impedir comemorações de Ano-Novo

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Foto: Reprodução

O Réveillon na França será celebrado sob forte dispositivo policial para dissuadir festas que poderiam aumentar as contaminações por Covid-19. A polícia também poderia intervir em reuniões privadas em casas e apartamentos, caso receba denúncias de vizinhos.

O governo francês também anunciou a ampliação do toque de recolher noturno nas regiões francesas mais atingidas pela pandemia. O ministro do interior Gérald Darmanin anunciou que 100 mil policiais serão excepcionalmente mobilizados, a partir desta quarta-feira (30), para impedir reuniões e festas de celebração do Ano-Novo não autorizadas e para lutar contra a violência urbana.

O dispositivo visa garantir a aplicação do toque de recolher das 20h às 6 da manhã, aplicado em toda a França desde 15 de dezembro. A ação será concentrada no centro das cidades e em bairros e zonas sensíveis, mais sujeitos “a este tipo de fenômenos”, escreve Darmanin em comunicado aos superintendentes da polícia.

Portarias para proibir a venda de combustíveis e de álcool também poderiam ser aplicadas, assim como operações de controle e de sensibilização junto aos revendedores de fogos de artifício. A polícia também poderá realizar controles de identidade e busca e apreensão de veículos e objetos que poderiam ser utilizados contra os agentes de segurança.

O ministério do Interior também estuda a possibilidade de fechar todos ou parte dos transportes públicos a partir das 20h no dia 31 de dezembro. A polícia também poderá intervir em festas clandestinas e multar participantes e organizadores.

Ainda que o governo não possa proibir celebrações em lugares privados, recomenda que o número de convidados não ultrapasse seis. Os agentes poderão intervir se esses eventos forem denunciados por barulho, pelos vizinhos. Um decreto de 29 de outubro deste ano estabelece que a distância física de pelo menos um metro entre duas pessoas deve ser respeitada em todos os lugares e circunstâncias.

A forte vigilância não dissuadiu os franceses de festejar o fim de 2020. Já circulam na internet convites para festas clandestinas de Ano-Novo, onde os organizadores informam como as pessoas devem agir em caso de intervenção policial.

