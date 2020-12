Saúde Colômbia anuncia compra de 9 milhões de vacinas da Johnson & Johnson

31 de dezembro de 2020

As doses seriam em quantidade suficiente para imunizar 9 milhões de pessoas

O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou nesta quarta-feira (30) a compra da vacina que está sendo desenvolvida pela companhia americana Johnson & Johnson contra a Covid-19. As doses seriam em quantidade suficiente para imunizar 9 milhões de pessoas.

“Foi fechado acordo com a farmacêutica Janssen, filial da Johnson & Johnson, para a aquisição de 9 milhões de vacinas para 9 milhões de cidadãos”, disse o mandatário, durante o programa de televisão em que apresenta diariamente os atos do governo durante a pandemia da Covid-19 e divulga informações para a população.

Duque explicou que, diferentemente de outros agentes imunizantes, a vacina da Janssen conta com apenas uma só dose para que o efeito seja total. Além disso, segundo o presidente, com as compras anteriores, será possível garantiu a defesa no organismo de 29 milhões de habitantes da Colômbia, que hoje tem população de quase 50 milhões de habitantes.

Duque ainda garantiu que, nos próximos dias, serão anunciados outros acordos, com outras empresas.

