Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Oficialmente, nova cepa representa 3% dos vírus sequenciados, mas muitos afirmam que o número está subestimado. (Foto: EBC)

A disseminação da nova variante ômicron pode trazer uma nova onda de caos, ameaçando exaurir funcionários de saúde que já combatem o aumento na pandemia provocado pela variante delta.

O presidente americano, Joe Biden, advertiu que a cepa deve se propagar muito mais rápido e alertou à população para que se vacine ou tome a dose de reforço. “Estamos diante de um inverno (Hemisfério Norte) de doenças graves e mortes para os não vacinados”, disse o presidente.

A Casa Branca insiste que não há necessidade de lockdowns, porque as vacinas estão disponíveis e parecem oferecer proteção contra o vírus. Mas, mesmo se a ômicron for mais branda do que a delta, ela poderá desarmar algumas das ferramentas disponíveis para salvar vidas e colocar imunodeprimidos e idosos em risco, à medida que avança rapidamente pelos EUA.

“O surto de delta está em andamento e, na verdade, acelerando. E, em cima disso, ainda temos o surto da ômicron”, afirmou o médico Jacob Lemieux, que monitora variantes do coronavírus para uma pesquisa da Escola de Medicina de Harvard. “Isso é alarmante, porque nossos hospitais já estão lotando. As equipes estão exaustas.”

Disseminação exponencial

O mais provável, segundo especialistas, é que um surto de ômicron já esteja em andamento nos EUA, e a nova variante supere a capacidade do país de rastreá-la. Com base em amostras coletadas na semana passada, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirma que a ômicron representa 3% dos coronavírus sequenciados no país.

As porcentagens variam segundo região, a área de incidência mais alta é Nova York, com 13%. Especialistas de Harvard, porém, afirmam que esses números estão subestimados, porque a ômicron está se espalhando tão rapidamente que as pesquisas não conseguem acompanhar.

Globalmente, mais de 75 países registraram casos de covid provocados pela Ômicron. Nos EUA, 36 Estados detectaram a nova cepa. Enquanto isso, a incidência da variante delta está aumentando em muitos lugares, com epicentros no Nordeste e Meio-Oeste.

Diante das infecções, universidades estão encerrando as aulas abruptamente nas semanas dos exames finais. As ligas de basquete e hóquei tiveram de adiar partidas, e a de futebol americano teve seu pior surto na pandemia num período de dois dias, com dezenas de jogadores infectados.

Mutações preocupam

Cientistas de todo o mundo ainda tentam decifrar a ômicron, que tem um grande número de mutações preocupantes em importantes regiões de sua estrutura genética, que poderiam afetar a maneira como a cepa se espalha. A velocidade com que o número de casos dobra, conhecida como “tempo de duplicação”, pode oferecer uma previsão das consequências nas próximas semanas.

A diretora do CDC, Rochelle Walensky, afirmou que dados preliminares indicam que a ômicron é mais transmissível do que a delta, com o “tempo de duplicação” de aproximadamente dois dias.

O médico Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas dos EUA, disse que ainda não há necessidade de uma dose de reforço específica para combater a cepa. As duas doses das vacinas da Pfizer e da Moderna ainda parecem oferecer proteção considerável contra hospitalizações, afirmou Fauci.

