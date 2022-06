Saúde Varíola dos macacos: 333 casos foram confirmados em 23 países

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox, que pode ser identificado a partir da realização de exame PCR ou sequenciamento. (Foto: Reprodução)

Um informe do Ministério da Saúde com dados internacionais mostra que há 333 casos confirmados de varíola de macaco em 23 países do mundo. O documento foi produzido pela sala de situação da pasta, que monitora o avanço da doença.

A orientação do Ministério da Saúde é que as secretarias notifiquem casos suspeitos a partir da identificação de pacientes com início súbito de febre, gânglios com tamanho maior que o normal (chamada adenomegalia), e feridas na pele.

A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox, que pode ser identificado a partir da realização de exame PCR ou sequenciamento. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão pode ocorrer por meio de fluidos corporais, gotículas ou materiais contaminados. Assim, as medidas de prevenção recomendadas são o uso de máscaras e higiene das mãos.

A orientação é que os casos suspeitos sejam isolados e notificados imediatamente ao Ministério da Saúde, em um prazo de até 24 horas. A pasta fez um formulário específico para notificação e investigação da doença no Brasil.

A Europa é o continente com maior número de casos da doença. O Reino Unido lidera no número de infecções, com 106 casos confirmados de varíola dos macacos. Em seguida, aparece Portugal, com 96 casos. O restante é distribuído entre outros países. Até o momento, não foram registradas mortes pela doença.

Brasil

O Brasil investiga um quarto caso suspeito da doença. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul informou nesta terça-feira que investiga um caso suspeito de varíola dos macacos. Trata-se de um adolescente, de 16 anos, residente em Porto Quijarro, na Bolívia. O jovem procurou atendimento médico no município de Corumbá, no dia 29 de maior, onde está internado e isolado.

O adolescente esteve no dia 26 de abril, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde passou por uma consulta com um médico neurologista. Ele apresenta lesões avermelhadas/arroxeadas e lesões nos membros superiores evoluindo com disseminação para tronco e membros inferiores acometendo a boca e a região genital. Outras lesões inflamadas foram detectadas no couro cabeludo e tórax, além de febre, ínguas na cervical, axilar e virilha. Sua mãe afirmou que eles não tiveram contato com nenhum indivíduo com sintomas semelhantes quando foram a Santa Cruz de La Sierra.

O paciente chegou até Corumbá, no dia 29 de maio, onde passou por atendimento no Pronto Socorro e ficou em isolamento. No dia seguinte, foi 30 de maio, foi encaminhado para a Santa Casa, onde está internado. A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul informa que foram solicitados diversos exames para a investigação do caso.

Outros três casos da doença estão em investigação pelo Ministério da Saúde sendo um em Porto Alegre, um no Ceará e outro em Santa Catarina. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde