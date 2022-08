Brasil Varíola dos macacos: homens são 95% dos casos notificados no Brasil, diz Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Entre os 2.219 pacientes já confirmados, 93,87% são homens entre 18 e 49 anos. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Saúde informou que a maioria dos casos de varíola dos macacos identificados no Brasil ocorreram entre homens. Entre os 2.219 pacientes já confirmados com a doença, 95% são pessoas do sexo masculino, sendo que 93,87% são homens entre 18 e 49 anos. A média de idade é de 36 anos.

O panorama é o primeiro feito pelo governo federal sobre o perfil dos casos no Brasil. A apresentação ocorreu em Brasília com a presença do ministro Marcelo Queiroga após o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir prazo de cinco dias para União e governos estaduais informarem as estratégias adotadas até o momento para enfrentar a varíola dos macacos.

Os dados mostram que a disseminação da doença no país segue padrão equivalente ao apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS): os principais afetados pela doença é a comunidade dos homens que fazem sexo com outros homens.

O levantamento do Ministério da Saúde indica que 87% dos pacientes infectados pelo vírus monkeypox relata que o possível local de contaminação foi durante “contato íntimo com desconhecido”.

Os pacientes também foram perguntados sobre gênero (64% se declararam homens, 3,8% mulheres, e 28,6% não informaram), orientação sexual (18,5% se declararam homossexual e 75,6% não foi informado) e comportamento sexual (50% dizem ter relações sexuais com homens e 42,6% não informaram).

No Brasil, ainda de acordo com o levantamento do ministério, o sintoma mais comum é a febre, seguido de adenomegalia (gânglios inchados) e dores (muscular e cefaleia).

Varíola dos macacos

A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada. Os sintomas iniciais mais comuns são febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão.

A transmissão pode ocorrer pelas seguintes formas:

– Por contato com o vírus: com um animal, pessoa ou materiais infectados, incluindo através de mordidas e arranhões de animais, manuseio de caça selvagem ou pelo uso de produtos feitos de animais infectados. Ainda não se sabe qual animal mantém o vírus na natureza, embora os roedores africanos sejam suspeitos de desempenhar um papel na transmissão da varíola às pessoas.

– De pessoa para pessoa: pelo contato direto com fluidos corporais como sangue e pus, secreções respiratórias ou feridas de uma pessoa infectada, durante o contato íntimo – inclusive durante o sexo – e ao beijar, abraçar ou tocar partes do corpo com feridas causadas pela doença. Ainda não se sabe se a varíola do macaco pode se espalhar através do sêmen ou fluidos vaginais.

– Por materiais contaminados que tocaram fluidos corporais ou feridas, como roupas ou lençóis;

– Da mãe para o feto através da placenta;

– Da mãe para o bebê durante ou após o parto, pelo contato pele a pele;

– Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infecciosas, o que significa que o vírus pode

se espalhar pela saliva.

