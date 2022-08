Brasil Varíola dos macacos: ministro da Saude anuncia que o Brasil receberá antiviral

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Medicamento será fornecido por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). (Foto: Reprodução)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda-feira (1º) que o Brasil receberá o antiviral tecovirimat contra a varíola dos macacos, também chamada de monkeypox. O medicamento será fornecido por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas Américas.

“Serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento”, escreveu Queiroga em suas redes sociais.

Até o momento, o Brasil não dispõe de vacinas ou de medicamentos contra a varíola dos macacos — a pasta anunciou a compra de 50 mil doses, com a primeira remessa prevista para setembro. Em entrevista à imprensa, Queiroga foi questionado sobre quando o medicamento chegaria ao país e em qual quantidade, mas tergiversou:

“Quando tivermos os quantitativos e as datas, nós vamos anunciar para vocês”, disse.

O ministro evitou responder perguntas de jornalistas sobre monkeypox, inclusive as relacionadas ao aleitamento materno — tema da entrevista à imprensa.

“As mães brasileiras não estão muito preocupadas com monkeypox, estão preocupadas em alimentar os filhos”, rebateu Queiroga.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que não deu aval ou recebeu pedido de registro para o tecovirimat. Apesar disso, a compra é possíveis devido à situação emergencial.

“Em se tratando de situações específicas e emergenciais, a regulamentação sanitária prevê, para o enfrentamento da doença, mecanismo de importação que permitem a entrada no país de produtos sem registro no Brasil, mas com a aprovação no país de origem. Neste caso, a Anvisa deverá avaliar os requisitos necessários para importação bem como as orientações para as ações de monitoramento de eventos adversos a partir de seu uso na população”, diz a nota.

Na sexta (29), o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte pela doença no país, registrada em Minas Gerais. Trata-se também do primeiro óbito do surto mundial fora do continente africano, onde a doença é endêmica.

Segundo comunicado da pasta, o paciente tinha 41 anos, comorbidades e apresentava um quadro de imunossupressão por estar passando por uma quimioterapia para tratar um câncer no sistema linfático, um linfoma.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público da capital mineira e morreu devido a um choque séptico, quando a infecção se alastra pelo corpo. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que o óbito foi registrado na quinta-feira (28).

Integrantes da pasta já haviam dito que o ministério deveria, a partir do óbito, intensificar as ações de vigilância contra a varíola dos macacos. O Centro de Operações de Emergências (COE) do órgão para o enfrentamento da monkeypox foi aberto na sexta.

