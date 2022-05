Saúde Varíola dos macacos: Portugal confirma 5 casos e receio na Europa cresce

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

A doença é rara, e os infectados costumam se curar em questão de semanas. (Foto: Divulgação)

A Direção-Geral da Saúde (DGS) de Portugal informou nesta quarta-feira (18) que identificou cinco casos de pessoas diagnosticadas com o vírus da varíola dos macacos (monkeypox, em inglês). As autoridades de saúde da Espanha também afirmaram que estão testando oito casos suspeitos da doença. Na segunda-feira, o Reino Unido fez um alerta à Organização Mundial de Saúde (OMS) depois que os números de diagnósticos chegaram a sete na região. Ao todo, são 12 contaminados na Europa.

Os portugueses diagnosticados com a varíola apresentaram lesões na pele, estão estáveis e são todos homens que vivem na região de Lisboa e do Vale do Tejo. De acordo com a DGS, mais de 20 casos estavam em análise, dos quais cinco foram confirmados.

“Foram identificados, neste mês de maio, mais de 20 casos suspeitos de infeção pelo vírus Monkeypox, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco dos quais já confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, esta quarta-feira, dia 18. Os casos, na maioria jovens, e todos do sexo masculino, estão estáveis, apresentando lesões ulcerativas”, afirma o comunicado da autoridade de saúde de Portugal.

Segundo informações da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), a doença é rara, e os infectados costumam se curar em questão de semanas. No entanto, os países europeus passaram a monitorar possíveis surtos desde que o primeiro caso foi identificado pela agência britânica, no dia 7 de maio, do vírus que não é comum no continente.

Na segunda-feira, foi informado pela agência de saúde britânica que os quatro novos contaminados no Reino Unido se identificaram como gays, bissexuais ou outros homens que fazem sexo com homens. A nova informação levou a UKHSA a pedir que esses grupos estejam alertas para quaisquer erupções ou lesões incomuns na pele e, se for o caso, procurem imediatamente atendimento médico.

“Isso é raro e incomum. A UKHSA está investigando rapidamente a fonte dessas infecções porque as evidências sugerem que pode haver transmissão do vírus da varíola dos macacos na comunidade, espalhado por contato próximo”, afirmou a consultora média chefe da agência britânica, Susan Hopkins, em comunicado.

Em Portugal, os cinco confirmados, assim como os demais suspeitos, também são todos entre homens, e na maioria jovens, afirmou a DGS portuguesa em comunicado. Em conferência de imprensa nesta quarta-feira, a infeciologista Margarida Tavares, diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) da DGS, acrescentou que os casos foram detectados em clínicas de detecção de ISTs com lesões na genitália e que, entre os pacientes, estão homens “que fizeram sexo com outros homens”.

Além disso, um porta-voz do departamento regional de saúde de Madrid disse ao jornal The Guardian que os oito casos suspeitos na Espanha são em homens que têm relações sexuais com outros homens, e que estão bem.

“De um modo geral, a varíola dos macacos é transmitida por transmissão respiratória, mas as características dos oito casos suspeitos apontam para contato com fluidos. Os oito casos suspeitos em Madri estão entre homens que fazem sexo com homens. Eles estão bem, mas esta doença pode exigir tratamento hospitalar”, disse o porta-voz ao jornal.

Após o alerta, a OMS anunciou, na terça-feira, que quer esclarecer os casos de varíola do macaco detectados na Europa. Com exceção do primeiro infectado, que havia viajado recentemente para a Nigéria, onde a doença é endêmica, os demais casos do Reino Unido foram contaminados na região, reforçando receios de transmissão comunitária. A organização ressaltou o alerta de que homens que têm relações sexuais com homens devem estar atentos aos sinais da doença.

“Estamos vendo transmissões entre homens que têm relações sexuais com homens, uma nova informação que devemos estudar adequadamente para compreender melhor a dinâmica (do contágio)”, disse o diretor-geral adjunto da Organização Mundial da Saúde (OMS) para intervenções de emergência, Ibrahima Socé Fall.

A varíola do macaco é uma infecção viral rara semelhante à varíola humana, embora mais leve, registrada pela primeira vez na República Democrática do Congo na década de 1970. O número de casos na África Ocidental aumentou na última década.

Os sintomas incluem febre, dores de cabeça e erupções cutâneas que começam no rosto e se espalham para o resto do corpo. Não é particularmente grave entre pessoas, afirmam as autoridades de saúde espanholas, e a maioria dos contaminados se recupera em algumas semanas. Porém, alguns casos graves têm sido relatados. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

