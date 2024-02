Inter Vasco negocia contratação do atacante Pedro Henrique, do Inter

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Diretoria vascaína busca empréstimo por um ano, e atacante de 33 anos vê com bons olhos possibilidade de jogar no Rio de Janeiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Diretoria vascaína busca empréstimo por um ano, e atacante de 33 anos vê com bons olhos possibilidade de jogar no Rio de Janeiro. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Vasco está em negociações para contratar Pedro Henrique, atacante de 33 anos que está sob contrato com o Inter. O clube gaúcho não se opõe à transferência, mas solicita uma compensação financeira para liberá-lo.

A diretoria do Vasco busca o empréstimo de Pedro Henrique até o final da temporada. A posição de atacante que atua pelas pontas é uma das principais carências no elenco de Ramón Díaz no momento.

Pedro Henrique vê com entusiasmo a possibilidade de jogar no Rio de Janeiro. Em sua terceira temporada pelo clube gaúcho, acumula 89 jogos com a camisa colorada e 21 gols. Na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no sábado passado, ele não foi utilizado, permanecendo no banco de reservas.

As negociações avançaram ao longo deste domingo (04). O Vasco, atualmente, busca um acordo com o Inter, que está avaliando também uma proposta de um clube da Arábia Saudita por Pedro Henrique.

Natural do Rio Grande do Sul, Pedro Henrique iniciou sua carreira no Avenida-RS e deixou o Brasil cedo para construir sua trajetória na Europa. Passou por Zurich (Suíça), Rennes (França), PAOK (Grécia) e Kayserispor (Turquia), além de ter experiências também no Cazaquistão e Azerbaijão.

