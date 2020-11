De acordo com estudos atuais, a alimentação vegetariana pode proporcionar diversos benefícios à saúde humana. Segundo a Associação Dietética Americana, os principais benefícios desse tipo de alimentação estão associados à menor mortalidade por doenças cardíacas em geral, baixos níveis de colesterol no sangue, queda nos índices de pressão arterial e risco menor de diversos tipos de câncer. E é importante reforçar: a alimentação vegetariana mostra-se compatível com a prática esportiva, desde que bem planejada (como todas as dietas devem ser) para evitar carências nutricionais.

Pesquisas indicam que vegetarianos e onívoros possuem capacidade aeróbica similar. Além disso, estudos demonstram que a deficiência energética não deve ser uma preocupação para os vegetarianos e que não há diferenças de performance, independentemente do tipo de alimentação, vegetariana ou não.