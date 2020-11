A Samsung possui três modelos de robô aspirador à venda no Brasil: Jetbot Mop VR6000TM, Powerbot-E VR5000RM e o Powerbot VR7200. Os dispositivos são capazes de auxiliar na limpeza do dia a dia e contam com funções de aspirar, passar pano no chão e até mesmo encerar o piso. O preço sugerido dos modelos varia entre R$ 2.899 e R$ 5.699, dependendo do produto escolhido.