Rio Grande do Sul Veículo argentino é flagrado trafegando com placa tapada na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

O motorista foi multado na BR-290 Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) multou um motorista argentino que trafegava em uma caminhonete pela BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do RS, com a placa traseira do veículo tapada por um pano.

O flagrante ocorreu no domingo (23), quando a Amarok foi interceptada pelos policiais durante patrulhamento. O argentino disse aos agentes que não tinha percebido o pano. O veículo só poderá sair do Brasil após o pagamento da multa.

