Economia Marcado pelo turismo, o carnaval deve movimentar R$ 8 bilhões neste ano no Brasil

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Embora boa parte do comércio feche no feriadão, os efeitos são compensados pelo turismo Foto: Fernando Frazão/ABr (Foto: Fernando Frazão/ABr) Foto: Fernando Frazão/ABr

O feriadão de carnaval deste ano deve movimentar R$ 8 bilhões na economia brasileira. Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio), em termos de receita, esse será o melhor carnaval desde 2015. A entidade estima que foram contratados 25,4 mil trabalhadores temporários em todo o País, um aumento de 2,8% em relação ao ano passado.

Embora boa parte do comércio feche no feriadão, os efeitos são compensados pelo turismo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ocupação média ultrapassa 60% em todo o País, mas diversos destinos lotação praticamente total.

Descanso

Quem prefere distância da folia também movimenta a economia no carnaval. Segundo pesquisa do portal Booking.com, especializado em reservas de hospedagem on-line, mais brasileiros estão aproveitando o feriadão para relaxar do que para festejar. De acordo com a plataforma, 49% dos brasileiros afirmaram que pretendiam viajar neste carnaval. Desse total, 23% iriam cair na folia e 26% pretendiam descansar.

Serra Gaúcha

Destino turístico tradicional em todas as épocas do ano, a Serra Gaúcha também registra movimentação alta neste carnaval. Na Região das Hortênsias, que abrange Gramado e Canela, a ocupação chega a 100%. Na Região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves e arredores, a taxa está em torno de 70%.

