Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

O veículo era usado para um test drive e acabou atingindo um poste. Foto: Ricardo Correia/Divulgação O veículo era usado para um test drive e acabou atingindo um poste. (Foto: Ricardo Correia/Divulgação) Foto: Ricardo Correia/Divulgação

Um veículo atingiu um poste no cruzamento das avenidas Loureiro da Silva e Augusto de Carvalho neste sábado (15) pela manhã, ao desviar de uma ciclista. A Polícia Civil atendeu a ocorrência.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo era utilizado para um test drive, e era tripulado por um casal, que também estava com crianças no carro. O casal afirma que a ciclista atravessou a frente do carro com o sinal fechado, causando o acidente.

