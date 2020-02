Futebol Como ficam o trânsito e transporte para o Gre-Nal deste sábado

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Foto: Alex Rocha/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou esquema de trânsito e transporte para o clássico Gre-Nal, neste sábado (15), no Estádio Beira-Rio, válido pela semifinal do Gauchão. A partida tem início às 16h30, com abertura dos portões às 13h30. A previsão é de aproximadamente 35 mil torcedores.

A partir das 13h30, seis ônibus da linha Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) em direção ao estádio. As linhas também estarão disponíveis na saída da partida. Além da especial, mais de 20 linhas regulares já atendem a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação e de táxi também serão reforçados. Após o jogo, lotações estarão estacionados na rua Nestor Ludwig (antiga rua A), para circulação até a Zona Sul, inclusive pelo eixo Teresópolis/Cavalhada.

Estacionamentos

A EPTC disponibilizará três estacionamentos, ao lado do Estádio Beira-Rio. A entrada para o B1 será na rua Fernando Lúcio da Costa. Para o B2 e B3, na rua Carlos Medina. Os valores variam de acordo com o porte do veículo: R$ 10,00 para motocicletas; R$ 25,00 para carros; R$ 50,00 para vans; e R$ 80,00 para ônibus. O horário de funcionamento será a partir das 10h, até 30 minutos após o término do jogo.

Trânsito

A avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) terá fluxo liberado para circulação de veículos em ambos os sentidos a partir das 13h30. No sentido bairro-Centro, a liberação ocorrerá desde o viaduto Abdias do Nascimento e seguirá em toda a sua extensão. Já no sentido Centro-bairro, a liberação ocorrerá a partir da Rótula das Cuias.

Para quem trafegar pela rua Otávio Dutra em direção ao estádio, a travessia da avenida Padre Cacique poderá ficar bloqueada para maior proteção dos pedestres e pelo intenso fluxo de veículos naquela área. O horário do bloqueio será definido de acordo com monitoramento dos agentes no local.

Após o jogo, a avenida Edvaldo Pereira Paiva poderá ter fluxo único em direção ao Centro Histórico, também conforme monitoramento dos agentes. Quem utilizar a rua Fernando Lúcio da Costa poderá fazer o deslocamento para a Zona Sul pela avenida Edvaldo Pereira Paiva. Os motoristas que desejarem evitar as imediações do estádio poderão utilizar, como alternativa para a Zona Sul, a 3ª Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira.

Rotas para o Beira-Rio

Região Metropolitana/Beira-Rio: BR-290 ou BR-116, Castelo Branco, Mauá, Loureiro da Silva, Augusto de Carvalho, Edvaldo Pereira Paiva.

Pela BR-116, também há possibilidade de seguir pela Farrapos, Sarmento Barata, 18 de Novembro, 3ª Perimetral, Ipiranga, Padre Cacique ou Edvaldo Pereira Paiva. O fluxo a partir da 3ª Perimetral poderá ser utilizado também para quem se desloca da Zona Leste em direção ao estádio.

Zona Sul/Beira-Rio

Icaraí, Pinheiro Borda, viaduto Abdias do Nascimento, Edvaldo Pereira Paiva ou Padre Cacique, até as imediações do estádio.

