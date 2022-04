Porto Alegre Veículo é flagrado realizando transporte clandestino de estudantes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito. (Foto: Divulgação/EPTC)

Fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) autuaram em Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (12), um veículo flagrado ao fazer transporte não autorizado de estudantes. A ocorrência foi registrada durante operação em frente a uma escola estadual no bairro Menino Deus.

Trata-se de infração considerada gravíssima pelo Código Nacional de Trânsito, com multa de R$ 1.467, sete pontos na carteira de habilitação do condutor e recolhimento do veículo – no caso, um utilitário modelo Fiat Dobló que acabou levado para um depósito do Departamento Estadual do Trânsito (Detran).

Desde o início do ano até março, a EPTC realizou quase 190 vistorias em veículos de transporte escolar. E vem acentuando suas operações para coibir irregularidades na prestação de serviços desse tipo.

Como saber se o serviço está “ok”

A EPTC realiza periodicamente vistorias nos veículos da frota credenciada. Além de itens indispensáveis à segurança, como pneus, freios e sinalização, ainda há atenção especial quanto à configuração, higiene e conforto no interior do veículo.

Os profissionais ou empresas autorizadas devem ostentar o selo da controle, afixado junto ao para-brisa e que indica a situação do veículo: vermelho significa reprovação (não pode realizar transporte particular), amarelo indica aprovação provisória (até a data informada no adesivo) e azul atesta que o veículo está apto a operar até a próxima vistoria.

No site eptc.com.br é possível consultar prefixos e escolas cadastradas. Para reclamações ou denúncias, qualquer cidadão por acionar o telefone 118.

(Marcello Campos)

